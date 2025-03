E-Bike-Fahrer stürzt auf Asphalt und verletzt sich

Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagmorgen in Nördlingen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 37-Jährige kurz vor 5.30 Uhr die Maria-Penn-Straße in Richtung Adamstraße und stürzte ohne Fremdbeteiligung auf den Asphalt. Hierbei zog er sich leichtere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. (AZ)

Asphalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis