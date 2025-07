In Nördlingen in der Wagga-Wagga-Straße, Höhe Hausnummer 24, ist ein E-Bike gestohlen worden. Laut Polizei ereignete sich der Fahrraddiebstahl in der Zeit vom Donnerstag, 17. Juli, um 21 Uhr bis zum Samstag, 19. Juli, um 06 Uhr. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

