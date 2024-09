Trotz Spiralschloss: E-Bike von Privatgrundstück gestohlen

Zum Diebstahl eines E-Bikes kam es am Mittwoch in Oettingen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat zwischen 9.30 und 14.30 Uhr in der Anton-Jaumann-Straße.

Der 52-jährige Besitzer hatte das grüne Fahrrad der Marke Raymon, Typ TrailRay 140 E mit einem Spiralschloss gesichert. Es stand auf dem Fahrradabstellplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei in Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise.