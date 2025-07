Aus einer offen stehenden Garage in der Bahnhofstraße in Wallerstein ist zwischen dem Abend des 17. Juli und dem Morgen des 18. Juli ein E-Bike entwendet worden. Es handelt sich nach Angaben der Beamten um ein Hibike in der Farbe Schwarz mit einem Wert von etwa 2000 Euro. Zeugen können der Polizei Hinweise unter Telefon 09081/29560 mitteilen. (AZ)

