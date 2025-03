Ein 47-Jähriger ist am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Schulstraße in Ederheim mit seinem E-Bike gestürzt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle und fiel zu Boden. Dabei verletzte er sich und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

