E-Bike beim Faschingsumzug in Megesheim gestohlen

Ein E-Bike ist während des Faschingsumzugs in Megesheim gestohlen worden. Laut Polizeibericht schlug der Täter am Sonntag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr zu. Das E-Bike war mit einem Faltschloss an einen Gartenzaun angebunden. Es handelt sich um ein grünes Mountainbike der Marke Cube, Typ Stereo, im Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

