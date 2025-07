E-Bikefahrer in Reimlingen stürzt schwer und erleidet Schädel-Hirn-Trauma

Ein E-Bikefahrer ist bei einem Unfall am Montagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann auf der Straße Am Sommerkeller bergab gefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Ihm kam ein Auto entgegen, woraufhin er von der Straße abkam und stürzte. Da sich Auto und Radfahrer nicht berührten und die Straße an der Stelle breit genug ist, dass beide Fahrzeuge gefahrlos aneinander vorbeifahren konnten, ist unklar, warum der Radfahrer stürzte. Laut Polizeibericht zog sich der Mann, der keinen Helm trug, bei dem Sturz vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma zu und musste mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. (AZ)

