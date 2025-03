E-Roller-Fahrer ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag in der Bürgermeister-Reiger-Straße den Fahrer eines E-Rollers kontrolliert. Er fiel auf, weil er kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Das neue Versicherungsjahr für Klein- und Leichkrafträder hat am 1. März begonnen, teilt die Polizei mit. Diesen Wechsel habe der Fahrer wohl vergessen. Jetzt muss er sich wegen der fehlenden Versicherung verantworten. Die Polizei weist darauf hin, vor Fahrantritt den Versicherungsstand des eigenen Fahrzeugs zu überprüfen. (AZ)

