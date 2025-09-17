E-Scooter-Fahrer fährt ohne Versicherungskennzeichen

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Bürgermeister-Reiger-Straße einen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 26-Jährige fiel laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug auf, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht die erforderliche Versicherung für das Fahrzeug hatte und somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfe. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

Versicherungskennzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis