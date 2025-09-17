Icon Menü
E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung: Polizei stellt unerlaubte Fahrt fest

Nördlingen

E-Scooter-Fahrer fährt ohne Versicherungskennzeichen

Die Polizei stoppt den Fahrer eines E-Scooters in Nördlingen. Er hätte gar nicht im Straßenverkehr fahren dürfen.
    Der Fahrer eines E-Scooters war in Nördlingen ohne Versicherungskennzeichen unterwegs.
    Der Fahrer eines E-Scooters war in Nördlingen ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Bürgermeister-Reiger-Straße einen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 26-Jährige fiel laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug auf, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht die erforderliche Versicherung für das Fahrzeug hatte und somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfe. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

