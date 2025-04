Polizeibeamte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.15 Uhr einen 31-Jährigen kontrolliert, der mit einem Elektroroller in der Wagga-Wagga-Straße unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht ist. (AZ)

