E-Scooter-Fahrer ohne Kennzeichen in Nördlingen unterwegs

Die Polizei hat am Montag in Nördlingen einen E-Scooter-Fahrer ohne Kennzeichen gestoppt. Gegen 15.20 Uhr hielten Beamte laut Polizeibericht den 24-Jährigen an und kontrollierten ihn. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Versicherungskennzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis