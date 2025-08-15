E-Scooter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Nördlingen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Würzburger Straße gekommen. Als ein 65j-ähriger Mann mit seinem Auto von der Würzburger Straße nach rechts auf den Inneren abbiegen wollte, überquerte ein Mann laut Polizei mit seinem E-Scooter verbotswidrig bei Rotlicht die Fußgängerfurt an der Ampel. Der 65-jährige musste daraufhin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein hinter seinem Fahrzeug fahrender 22-jähriger Mann in seinem Auto zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 65-jährigen auf. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung stadteinwärts fort, ohne sich um den von ihm verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der E-Scooter-Fahrer war männlich, dunkel gekleidet, hatte einen Bart und trug Kopfhöhrer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)
Nördlingen
