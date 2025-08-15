E-Scooter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Nördlingen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Würzburger Straße gekommen. Als ein 65j-ähriger Mann mit seinem Auto von der Würzburger Straße nach rechts auf den Inneren abbiegen wollte, überquerte ein Mann laut Polizei mit seinem E-Scooter verbotswidrig bei Rotlicht die Fußgängerfurt an der Ampel. Der 65-jährige musste daraufhin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein hinter seinem Fahrzeug fahrender 22-jähriger Mann in seinem Auto zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 65-jährigen auf. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung stadteinwärts fort, ohne sich um den von ihm verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der E-Scooter-Fahrer war männlich, dunkel gekleidet, hatte einen Bart und trug Kopfhöhrer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Würzburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis