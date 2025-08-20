Icon Menü
E-Scooter in Nördlingen: Fußgänger fordern mehr Sicherheit und Regeln

Warum sich Fußgänger in Nördlingen über E-Scooter ärgern

Experten fordern härtete Regeln für die Fahrer von E-Scootern. Unsere Redaktion wollte wissen, wie Passanten in Nördlingen auf die elektrischen Roller blicken.
Von Anna-Lena Schachtner
    Auch in Nördlingen sind E-Scooter-Fahrer unterwegs.
    Auch in Nördlingen sind E-Scooter-Fahrer unterwegs. Foto: Zacharie Scheurer, dpa/dpa-tmn (Symbolbild)

    Begonnen hat der Trend in Großstädten, mittlerweile sieht man sie auch in Nördlingen immer häufiger: E-Scooter. Die Zahl der Unfälle mit den Gefährten steigt in Deutschland, häufig sind Fußgänger verwickelt. Daher werden die Einführung eines Führerscheins und eine Helmpflicht diskutiert. Unsere Redaktion sich unter Passanten in Nördlingen umgehört, wie sinnvoll sie solche Maßnahmen finden und ob sie sich von E-Scootern gestört fühlen.

