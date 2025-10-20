Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

E-Scooter ohne Versicherungsschutz in Nördlingen entdeckt

Nördlingen

17-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Versicherungskennzeichen am E-Scooter von jungem Fahrer in Nördlingen verdeckt: Jetzt muss er mit einer Anzeige rechnen.
    • |
    • |
    • |
    Einen
    Einen Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

    Polizeibeamte haben Sonntag gegen 17.50 Uhr einen jungen Mann in der Augsburger Straße kontrolliert, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Beim Vorbeifahren des Streifenfahrzeugs positionierte der Mann seinen Fuß so, dass die Stelle, an der ein Versicherungskennzeichen angebracht ist, verdeckt wurde. Die im Anschluss durchgeführte Kontrolle bestätigte, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 17-jährige Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden