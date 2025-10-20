17-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizeibeamte haben Sonntag gegen 17.50 Uhr einen jungen Mann in der Augsburger Straße kontrolliert, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Beim Vorbeifahren des Streifenfahrzeugs positionierte der Mann seinen Fuß so, dass die Stelle, an der ein Versicherungskennzeichen angebracht ist, verdeckt wurde. Die im Anschluss durchgeführte Kontrolle bestätigte, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 17-jährige Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. (AZ)

