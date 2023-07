Lastwagen gerät auf der B25 bei Ebermergen in Brand

Der Reifen eines Sattelzug-Aufliegers fängt Feuer. Anlieger eilen mit Feuerlöschern dazu. Drei Feuerwehren sind im Einsatz.

Auf der B25 bei Ebermergen ist am frühen Donnerstagabend ein Lastwagen in Brand geraten. Wohl durch einen technischen Defekt fing ein Reifen am Sattelzug-Auflieger Feuer. Der Fahrer bemerkte dies, bog gegen 17.30 Uhr von der Bundesstraße nach Ebermergen ab und hielt auf dem Gelände eines Betriebs im Gewerbegebiet an. Dort eilten sofort Anlieger mit Feuerlöschern herbei, um die Flammen, die am Auflieger hochschlugen, einzudämmen.

Dies gelang, bis die Feuerwehr vor Ort war und den Brand endgültig ablöschen konnte. Im Einsatz waren die Wehren aus Ebermergen, Harburg und Wörnitzstein mit zahlreichen Kräften. Der Schaden steht noch nicht fest, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.