Dieb in Nördlingen stiehlt Seniorin die EC-Karte und kauft Zigaretten

Ein bisher Unbekannter hat einer alten Dame in Nördlingen die EC-Karte gestohlen. Laut Polizeibericht war die 82-Jährige am vergangenen Montag gegen 18 Uhr beim Einkaufen im Norma-Supermarkt. Der Dieb entwendete die EC-Karte aus ihrem Geldbeutel, der in einer Tasche im Einkaufswagen lag. Er kaufte sich damit Zigaretten an mehreren Automaten im Wert von 43 Euro. Als sie den Diebstahl bemerkte, ließ die Frau ihre Geldkarte sperren. Nun sucht die Polizei Nördlingen nach Zeugen, die sich unter Telefon 09081/2956-0 melden sollen. (AZ)

