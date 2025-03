Einen Einschnitt in der Nahversorgung und Infrastruktur hat die Gemeinde Fremdingen Anfang dieses Monats verkraften müssen. Der Edeka-Markt „nah und gut“ an der gut frequentierten Oettinger Straße, der Staatsstraße 2214, hatte am Samstag, 1. März, letztmalig geöffnet.

Peter Tippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahversorgung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fremdingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis