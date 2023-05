Ederheim

vor 50 Min.

17-Jähriger verliert in der Kurve die Kontrolle über Moped

Ein 17-Jähriger verliert in Ederheim am Sonntag die Kontrolle über sein Moped. Er bleibt unverletzt.

In Ederheim ist am Sonntag ein Mopedfahrer gestützt. Er ist zu schnell in eine Kurve gefahren. Es kommt zu einem hohen Schaden.

Ein 17-jähriger Mopedfahrer hat am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße gegen 13.50 Uhr die Kontrolle über sein Moped verloren. Laut Polizeibericht fuhr der Fahrer zu schnell in eine Rechtskurve, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Die hochwertige Schutzkleidung, die er trug, schützte ihn bei dem Unfall, sodass er unverletzt blieb. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. (AZ)

