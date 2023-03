Ederheim stemmt den Haushalt zum Großteil aus Ersparnissen

Plus 1,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde Ederheim dieses Jahr, unter anderem in den Ortsteil Hürnheim. Ein Kredit ist dank solider Finanzen dafür nicht notwendig.

In der Gemeinde Ederheim liegt in diesem Jahr der Schwerpunkt der Investitionen im Ortsteil Hürnheim. Das geht aus dem Haushalt für 2023 hervor, den der Gemeinderat ohne große Diskussion einstimmig verabschiedet hat. Das Zahlenwerk umfasst ein Volumen von rund 4,1 Millionen Euro. Davon fallen auf den Investitionsteil 1,5 Millionen. Damit verbleiben für den Verwaltungsetat, der die laufenden Ein- und Ausgaben während des Jahres auflistet, 2,6 Millionen Euro.

Ederheim stemmt Haushalt zum großen Teil aus Ersparnissen

Zum Haushaltsausgleich ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Dafür entnimmt die Kommune zur Finanzierung der Vorhaben mit knapp 600.000 Euro einen verhältnismäßig hohen Betrag aus den Rücklagen. Hinzu kommt der Überschuss aus dem Verwaltungsetat mit 362.000 Euro, der ebenfalls zur Finanzierung der vorgesehenen Projekte verwendet werden kann.

Die größten Einzelmaßnahmen sind mit 550.000 Euro die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten in der Christgartener Straße in Hürnheim. Weitere 200.000 Euro sind in dem Teilort für Restarbeiten in verschiedenen anderen Straßenzügen vorgesehen.

100.000 Euro für LED-Lampen in der Mehrzweckhalle

Ein zusätzlicher größerer Ausgabeposten ist der Austausch der bisherigen Beleuchtung in der Ederheimer Mehrzweckhalle. Für rund 100.000 Euro sollen dort umweltfreundliche LED-Lampen eingebaut werden. Für die in den kommenden Jahren anstehende Sanierung des Kindergartens werden Planungskosten von 45.000 Euro veranschlagt. 82.000 Euro kostet die Aufbringung der noch fehlenden Deckschicht in den Straßen im örtlichen Gewerbegebiet.

Laut Zacharias Bschorr von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Ries sind auf der Einnahmenseite des Haushalts die Steuereinnahmen vom Freistaat Bayern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 760.000 Euro umfassten die Schlüsselzuweisungen, 312.000 Euro der Anteil an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer werde mit 600.000 Euro angesetzt.

Als Ausgaben, die nicht in die Investitionen fließen, nannte Bschorr die Kreisumlage mit 662.000 Euro und die Personalausgaben mit 208.000 Euro. Die Umlage an die VG Ries betrage 132.000 Euro.

Solider Haushalt in Ederheim

Unverändert blieben die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer, sodass Bürger und Betriebe nicht zusätzlich belastet würden. Gleiches gelte für den Trink- und Abwasserbereich. Auch dort stünden keine Erhöhungen der Entgelte an. Insgesamt bewertete Bschorr den Ederheimer Haushalt als ausgesprochen solide und gut durchfinanziert. Er hob besonders hervor, dass der Etat ohne neue Schulden auskomme und die Vorhaben aus eigenen Mitteln bestritten werden könnten.

Zweite Bürgermeisterin Silvia Schröppel zeigte sich zufrieden darüber, dass in diesem Jahr die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Hürnheim abgeschlossen werden könnten. Sie lobte die Eigenleistung der Bürger bei der Pflasterung des Vorplatzes am Gemeindehaus. Dies beweise einmal mehr das hohe ehrenamtliche Engagement innerhalb der Gesamtgemeinde.