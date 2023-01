Ederheimer Musikverein stellt bei Konzert CD-Programm vor

Beim Konzert des Musikvereins Ederheim schildern Musikerinnen und Musiker, wie sie die Aufnahme der eigenen CD fanden. Ein vielfältiges Programm wird gespielt.

Am Ende des vergangenen Jahres fand das Jahresabschlusskonzert des Musikvereins Ederheim statt. Man sah sich erstmals nach Corona wieder in Ederheim, um die Präsentation der eingespielten CD zu "feiern". Die einleitenden Worte übernahm Dirigent Klaus Klimek. Nach den Grußworten der Zweiten Bürgermeisterin Silvia Schröppel starteten die Jungmusiker mit dem Rockmedley "The Best of Chicago", das mit einem fulminanten Schlussteil endete. Die schönsten Titel der Beatles gaben sie mit dem Stück "Meat the Beatles" zum Besten, und auch die bekannte und oft an Hochzeiten gespielte Ballade "You Raise Me Up" lud die Zuhörer ein, in mancher Erinnerung zu schwelgen.

Es folgte der moderne Popsong "Stronger", bei dem die Saxofonisten Felix und Lukas Steinmeyer sowie Jule Schweier ihr Können in einem Soloteil unter Beweis stellten. Dass Volksmusik ebenso modern wie auch mitreißend sein kann, zeigte die Jugendgruppe unter der Leitung von Elke Ruf mit dem Stück der Schweizer Band Fäaschtbänkler "Ein Leben lang". So stand das Publikum nach kurzer Zeit klatschend und singend in der Ederheimer Turnhalle.

Ederheimer Musikanten stellten Programm der CD vor

Nach einer Umbaupause folgte die größte Überraschung des Abends: Die Ederheimer Musikanten unter der Leitung ihres Dirigenten Klaus Klimek stellten ihr Live-Programm zur CD-Aufnahme vor. Enthusiastisch und mit viel Spielfreude startete die Stammkapelle mit dem Marsch "Das Böhmische Feuer" in ihren Teil des Konzerts. Die von Michael Kuhn komponierte "Ederheimer Musikantenpolka" war ein Geburtstagsgeschenk zum 90-jährigen Bestehen und durfte wie auch Kurt Paschers "Böhmisch klingt's am schönsten" nicht fehlen. Energisch und flott begann dann "Der Solotrommler-Marsch" von Ernst Mosch. Julian Schiele bewies sein Talent an der Trommel mit einem Solo, woraufhin die Zuhörer natürlich eine Zugabe forderten – und auch erhielten.

Im nächsten Stück "Meine Liebe, die Musik" hörte man im Wechsel sowohl spielerisch vergnügte als auch weiche, liebliche Klänge der Hölzer. Im Gegensatz dazu zeigte sich im Blech der eher vorantreibende, stürmische Charakter. Beim schwungvollen und gleichzeitig verspielt klingenden Blasmusikhit "Böhmische Liebe" sorgten Katharina Blank, die sonst das Flügelhorn spielt, und Dirigent Klaus Klimek für den Gesang.

Aufnahmezeit schweißte den Verein zusammen

Daraufhin folgte der friedvoll und wohlig klingende Walzer "Mein Seelenheil" von Alexander Pfluger. Rudolf Lauda fragte einige Musiker, wie sie die vielen Gemeinschafts- und auch Registerproben sowie die Zeit der CD-Aufnahme im Tonstudio persönlich erlebten. Anna Lang und Erwin Eckardt beschrieben es als eine sehr spannende Zeit, die das Gemeinschaftsgefühl der Kapelle stärkte und die Musikantinnen und Musikanten zusammenschweißte.

Eine Lobeshymne an das "Egerland Heimatland" hörte das Publikum nochmals mit Gesang, bevor es mit dem recht anspruchsvollen Marsch "Kaiserin Sissi" von Timo Dellweg auf das Ende des Konzertabends zuging. Während des gesamten Stücks gelang es den Musikern hervorragend, die dynamischen Wechsel zwischen Laut und Leise deutlich herauszuarbeiten. Martin Scharnagels modernes Stück "Zeitlos" stellte das Ende der Präsentation dar und soll laut Moderator Rudolf Lauda ein Sinnbild für die CD der Musikkapelle Ederheim sein: "Sie soll in vielen Jahren noch vielen Menschen Freude bringen – allezeit, einfach zeitlos". Die CDs können ab sofort für 15 Euro zuzüglich Versand per Mail unter info@musikverein-ederheim.de bestellt werden. (AZ)