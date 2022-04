Fahrerflucht nach Unfall auf der B466 bei Ederheim

Eine 24-jährige konnte an der Kreuzung in Höhe Ederheim einem Klein-Lkw nicht mehr ausweichen, der ihr die Vorfahrt nahm. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am frühen Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, ist eine 24-jährige Pkw-Fahrerin auf der B466 von Ohmenheim kommend in Richtung Nördlingen gefahren. Nach Angaben der Polizei, wartete an der Kreuzung in Richtung Ederheim zunächst ein aus Richtung Ederheim kommender Pritschenwagen. Dieser fuhr unvermittelt in Richtung Utzmemmingen los, woraufhin die Vorfahrt der herannahenden Pkw-Fahrerin nicht beachtet wurde. Die junge Frau musste stark bremsen und konnte nicht verhindern, dass ihr Pkw mit der Frontseite und mit der linken Fahrzeugseite gegen das hintere linke Eck des Klein-Lkw fuhr.

24-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt

Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand an ihrem Pkw jedoch erheblicher Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Pritschenwagen-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Unfallverursachers war höchstwahrscheinlich: AA-??-??. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise. (AZ)