Generalversammlung Feuerwehr Ederheim

Kürzich fand die alljährliche Generalversammlung der FFW Ederheim statt. 1. Vorsitzender Michael Amerdinger konnte 60 Mitglieder begrüßen. Nach den Berichten der Schriftführerin und des Kassiers, berichtete 2. Kommandant Tobias Steinmeyer von 13 Übungen der Jugend, dem Zeltlager welches in Mertingen stattfand und über den Wissenstest zum Thema Fahrzeugkunde. Die Mitgliederzahl konnte er auf 9 Heranwachsende beziffern. 1.Kommandant Maximilian Lang erstattete seinen Bericht über ein aufregendes Jahr 2024. Durchschnittlich 18,09 aktive Feuerwehrleute nahmen an 11 regulären Übungen, sowie Atemschutzübungen teil. Bei insgesamt 21 Einsätzen konnten durchschnittlich 14,38 Kameradinnen und Kameraden gezählt werden. Außerderdem berichtete der 1. Kommandant über den Atemschutz, es kamen in 2024 zwei neue Atemschutzgeräteträger hinzu und es wurden durch Kameraden an Maschinisten- und Gerätewartlehrgänge teilgenommen. Im Nachgang hielt er abschließend Ausschau auf das Jahr 2025. 1.Vorsitzender Amerdinger bezifferte die Mitgliederzahl auf 161 und lies auf ein sehr ereignisreiches Jahr 2024 zurückblicken. Neben den alljährlichen Festlichkeiten, wie das Maibaumfest oder die Neon Glow Party im November, fanden auch wieder Veranstaltungen der Festdamen statt und das lang geplante 150-jährige Jubiläums-Festwochenende. Auch berichtete er über die Patenbitten der Hünheimer Feuerwehr, das im Oktober 2024 im Feuerwehrhaus Ederheim abgehalten wurde. Im Anschluss lies er auf das Jahr 2025 blicken und bedankte sich in diesem Rahmen bei der ganzen Wehr, den Weggefährten und den Unterstützer während seiner Amtszeit, da er sein Amt niederlegen wird. In der diesjährigen Generalversammlung stand eine außerordentliche Wahl an, die im Nachgang abgehalten wurde. Gewählt wurden Kai Wanner als 1. Vorsitzender, Alexander Thum als 2. Vorsitzender und Friedrich Amerdinger junior als Beisitzer. Neben den Wahlen fand auch eine Ehrung statt, sowie konnte die Wehr einen Neuzugang verzeichnen.

