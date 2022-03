Rieser Azubis stechen bei handwerklichem Bundeswettbewerb hervor

Plus Jährlich fordert der Zentralverband des Deutschen Handwerks Auszubildende zu einem Leistungswettbewerb heraus. Dieses Jahr stechen zwei junge Rieser hervor.

Mehr als 130 Handwerksberufe gibt es, Auszubildende dafür immer weniger. Wer sich dennoch für einen Ausbildungsberuf entscheidet, kann sich nach abgeschlossener Gesellenprüfung mit anderen Auszubildenden aus der eigenen Sparte messen: zunächst auf Innungs-, dann auf Kammerebene, später auf Landes- und abschließend auf Bundesebene im "Profis leisten was"-Wettbewerb des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Aus der Handwerkskammer Schwaben wurden auch zwei Jung-Handwerker aus dem Ries ausgezeichnet.