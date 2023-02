Ederheim

vor 32 Min.

In diese Projekte investiert die Gemeinde Ederheim 2023

Plus Der Ederheimer Gemeinderat berät über den Haushalt 2023. An der gefährlichen Verkehrskreuzung zwischen Schmähingen und Hürnheim könnte demnächst ein Sichtschutzzaun angebracht werden.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Der Straßenbau wird 2023 zu den größten Projekten der Gemeinde Ederheim gehören. Am Montagabend hat der Gemeinderat über den Haushalt beraten, Zweite Bürgermeisterin Silvia Schröppel stellte den Entwurf vor. Als größte Investition ist darin die Fertigstellung der Ortsstraßen in Hürnheim vorgesehen, wo 2021 die Kanalisation von einem Misch- auf ein Trennsystem umgestellt wurde. In der Christgartener Straße muss der zweite Bauabschnitt fertiggestellt werden, wofür 550.000 Euro im Haushalt vorgesehen sind. Die Arbeiten sollen bis Mai oder Juni fertig sein. Für die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts der Gartenstraße und der Nebenstraßen sind 200.000 Euro eingeplant. Die Sanierung der Ortsstraße in Hürnheim ist bereits fertig, aber noch nicht vollständig abgerechnet, weshalb 20.000 Euro eingeplant sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen