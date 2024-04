Ederheim

Martin Buser blickt auf 18 Jahre als Feuerwehrkommandant zurück

Plus Wechsel an der Führung der Ederheimer Feuerwehr. Auf Martin Buser folgt Maximilian Lang. Was hat der Kommandant in all den Jahren erlebt?

Von Gitte Händel

„Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, sagt Martin Buser im Rückblick. „Eine Last war es nie, aber ich bin auch froh, dass die große Verantwortung jetzt vorbei ist.“ Martin Buser war 18 Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Ederheim. 18 Jahre heißt, er wurde dreimal für jeweils sechs Jahre als Kommandant gewählt und hatte das Vertrauen der Verantwortlichen der Gemeinde und der Aktiven. Jetzt hat er sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt, der neue erste Kommandant ist Maximilian Lang. Der Wechsel war gut vorbereitet, so Buser.

Natürlich wird er weiter in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sein. Er könne es sich auch gar nicht anders vorstellen, sagt er. „Mein Vater war auch Kommandant in Ederheim, ich bin also familiär vorbelastet“, erzählt Martin Buser im Gespräch. So war es selbstverständlich, dass der heute 48-Jährige frühestmöglich in die Wehr eingetreten ist. Es folgte der aktive Dienst, Aus- und Weiterbildungen und dann die Übernahme des Amtes von seinem Vater im Jahr 2006.

