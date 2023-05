Ederheim

Motorradfahrer rutscht in Ederheim weg und prallt gegen Verkehrszeichen

In Ederheim bremst am Mittwoch ein Motorradfahrer in der Kurve ab und rutscht weg. Beim Sturz erleidet er mehrere Brüche. Zur Behandlung muss er ins Krankenhaus.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der Kreisstraße in Ederheim Richtung Christgarten gefahren, als er weggerutscht ist. Wie die Polizei berichtet, bremste der junge Mann in einer Kurve ab, sodass er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Beim Sturz prallte er gegen ein Verkehrszeichen und zog sich dabei mehrere Brüche am Schlüsselbein, am Oberschenkel und an der Hüfte zu. Zur Behandlung musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Unfall entstand ein Schaden von etwa 3650 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

