Karl-Heinz Stegmeier hat Ederheim vorangebracht – ein Nachruf

Plus Karl-Heinz Stegmeier war mehr als 20 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Ederheim. Doch nicht nur die Vereine, sondern auch die Belange der Kinder waren ihm ein Anliegen.

Mit dem Tod von Ederheims Altbürgermeister Karl-Heinz Stegmeier verliert die Südriesgemeinde einen langjährigen, engagierten und sehr geradlinigen Kommunalpolitiker. 23 Jahre lenkte er die Geschicke des 1100-Einwohner-Ortes mit viel Leidenschaft, Weitsicht und Klugheit. Stegmeier wurde 79 Jahre alt.