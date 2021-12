Seltener Blickfang im Ries: Die Laubholz-Säbelschrecke

Manchmal hat man einfach Glück. So wie Karl Steinmeyer aus Ederheim. Der Rieser konnte ein Foto dieser männlichen Laubholz-Säbelschrecke machen. Ein Insekt, das es in mehreren Regionen Deutschlands gibt, aber nur selten gesehen wird. Die kleine Heuschrecke ist durch ihre verborgene Lebensweise in Wäldern oder bewaldeten Gebieten nicht häufig zu entdecken. Entgegen ihres Namens, hält sich die Laubholz-Säbelschrecke nicht ausschließlich auf Laubbäumen auf. (AZ)