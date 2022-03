Ederheim

vor 18 Min.

So umfangreich werden die Hürnheimer Straßen ausgebaut

In Hürnheim wird die Christgartener Straße ausgebaut.

Plus Der Gemeinderat in Ederheim beschäftigte sich mit dem Ausbau der Straßen in Hürnheim. Ein Vollausbau ist nicht für alle vorgesehen.

Von Peter Urban

In Hürnheim sollen nach den Arbeiten an den Kanälen freilich auch die Straßen ausgebaut werden. Wie umfangreich das geschehen soll, darüber hat nun der Gemeinderat abgestimmt. Außerdem beschäftigte sich das Gremium mit der Vereinsförderung und der Aufwertung der Lichtung Hafnerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen