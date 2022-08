Unfall: 18-Jähriger kommt von der Straße ab

Der junge Mann landet mit seinem Auto im Straßengraben. Der Wagen kommt auf der Seite zum Liegen.

Leicht verletzt worden ist ein 18 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am späten Sonntagabend. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann gegen 23.20 Uhr auf der Kreisstraße 1 in Richtung Norden, als er kurz vor Ederheim in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor.

Nach dem Unfall liegt das Auto auf der Seite

Vermutlich fuhr der Jugendliche viel zu schnell in die Kurve und rutschte deshalb nach rechts in den Straßengraben, so die Beamten weiter. Der Pkw kam auf der Seite zum Liegen. Der Jugendliche verletzte sich leicht am Handgelenk sowie am Ellbogen und musste medizinisch versorgt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2800 Euro. (AZ)