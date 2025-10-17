Trockenes Frühjahr: Ederheimer Quellen schütten deutlich weniger Wasser

Man glaubt es zunächst kaum, aber so eine Woche voller Regen hat tatsächlich zahlreiche Vorteile. Im Sommer muss man beispielsweise nicht mehr am Abend ewig im Garten stehen, um diverse Gemüse- und Zierpflanzen vor dem Trockentod zu bewahren. Jetzt, im Herbst, kann man gemütlich auf dem Sofa faulenzen, die neueste Serie anschauen oder ein gutes Buch lesen - wer will bei solch einem Wetter schon vor die Tür? Und wer Kunde der Nördlinger Stadtwerke ist, den freut es vielleicht zu hören, dass Regenwetter dem Wasserversorger sogar bares Geld spart.

So war das zum Beispiel 2024, als es bekanntlich so viel und so stark regnete, dass es in Teilen des Landkreises Donau-Ries leider sogar Hochwasser gab. Nördlingen blieb glücklicherweise verschont. Der viele Regen führte dazu, dass die Ederheimer Quellen, die den Stadtwerken gehören, sprudelten: 877.585 Kubikmeter wurden ins Leitungsnetz eingespeist, also 877.585.000 Liter. Noch 2023 konnten lediglich 526.100 Kubikmeter eingespeist werden. Nur annähernd an den Wert von 2024 kam man mit Blick auf die vergangenen acht Jahre 2019 mit 764.219 Kubikmeter und 2018 mit 840.722 Kubikmeter.

Stadtwerke Nördlingen müssen mehr Wasser zukaufen

Der Verbrauch der Kunden, die die Stadtwerke beliefern, ist in den vergangenen acht Jahren mit etwas mehr als einer Million Kubikmeter nahezu konstant geblieben. Doch der Pro-Kopf-Verbrauch sei gesunken, sagte Oberbürgermeister David Wittner am Dienstagabend in der Sitzung des Werkausschusses, weil man mittlerweile mehr Kunden beliefere. Wer jetzt aber nachrechnet, kommt schnell zum Schluss: Das Wasser, das die Ederheimer Quellen ausschütten, reicht nicht für alle Kunden der Stadtwerke. Weshalb die bei der Bayerischen Rieswasserversorgung zukaufen müssen. Im Jahr 2024 waren das nur 153.136 Kubikmeter.

Nun erinnert sich vielleicht mancher an einen verregneten Sommer 2025. Doch das Frühjahr, so erinnert der Technische Leiter der Stadtwerke Nördlingen, Martin Bickelein, sei eher trocken gewesen. Die Prognose für das Jahr 2025 fällt deshalb auch so aus: Nur noch 640.000 Kubikmeter werden aus den Quellen erwartet, dazu kommt ein Zukauf von der Rieswasserversorgung von 395.000 Kubikmeter. Was mehr als doppelt so viel ist, als noch 2024. Das macht sich auch in den Zahlen bemerkbar, die Erste Werkleiterin Martina Schwarzer den Stadträten im Werkausschuss präsentiert: Sie rechnete mit Mehrausgaben von rund 90.000 Euro. Bekanntlich wollen die Stadtwerke bei der Alten Bürg einen Brunnen bohren, um wieder über mehr „eigenes“ Wasser zu verfügen.