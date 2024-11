Die Polizei informiert in Bopfingen zum Thema Einbruchsschutz

Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Erfahrungsgemäß ist die "dunkle Jahreszeit" auch eine gute Jahreszeit für Einbrecher, schreibt das Polizeipräsidium Aalen in einer Pressemitteilung. Doch die gute Nachricht sei: Alle Bürger könnten einen wesentlichen Teil zum Einbruchschutz beitragen. Viele Täter hätten es eilig und nutzten gerne die günstige Gelegenheit aus. Sie würden allerdings häufig auch schnell von einem Objekt ablassen, wenn sie wegen einer guten Sicherung auf zähen Widerstand stoßen.

Die Polizei empfiehlt daher Folgendes:

1. Halten Sie die Hauseingangstüre auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen. 2. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus, auf dem Grundstück oder in der Nachbarschaft. Sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.

3. Schließen Sie Ihre Wohnungseingangstür immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen". Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. 4. Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung (z.B. Eingangs-, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik.

5. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungseingangsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen und finden jedes Versteck! 6. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell.

7. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie zum Beispiel regelmäßig den Briefkasten leeren, bestellen Ihre Tageszeitung während Ihrer Abwesenheit ab und lassen Sie Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen.

8. Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken im Internet. 9. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind.

10. Bieten Sie Senioren aus der Nachbarschaft an, bei Ihnen anzurufen, wenn Fremde in deren Wohnung wollen. 11. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals, Einbrecher festzuhalten. 12. Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung! Um die Bürger über effektive Einbruchsprävention zu informieren, wird das Informationsfahrzeug der Polizei in der nächsten Woche von 10 bis 17 Uhr im Ostalbkreis in Bopfingen vor Ort sein: Dienstag, 5. November, vor der Schranne, Hauptstraße. (AZ)