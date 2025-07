Ingenieurbüro: Wie man die Risiken von Hochwasser einschätzen kann

Geht gleichzeitig „alt“ und „neu“? Ja, wenn man das Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer betrachtet, das auf Tiefbau und Vermessung spezialisiert ist. Neu sind die Räume: Das Büro ist vom Ortsrand an den Reißturm in die Kernstadt Nördlingens umgezogen. Die Zeit im Technologiecentrum Westbayern (TCW) ist also endgültig vorbei. Sie sei schnell vergangen und plötzlich sei er vom Gründer zum „Alten“ geworden, meint Friedrich Eckmeier. Denn das Ingenieurbüro besteht seit mittlerweile 20 Jahren und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Heute sind es sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neu ist die Unternehmensstruktur. Mitgründer Jürgen Geyer hat sich im letzten Jahr aus dem Geschäft zurückgezogen, Eckmeier hat seine Anteile an der Gesellschaft übernommen. Alt ist der Firmenname: er sei etabliert und deswegen werde er ihn auch so beibehalten, sagt der neue Alleininhaber.

