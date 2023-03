Eltern müssen mehr für die Ehinger Kita bezahlen

Plus Sowohl für die Eltern der Kindergarten- als auch für die der Krippenkinder wird es teurer. Bürgermeister Thomas Meyer sagt, der Schritt sei unumgänglich.

Es ließ sich nicht vermeiden: Die Gemeinde Ehingen am Ries sieht sich - wie viele andere Kommunen im Ries auch - gezwungen, die Kita-Beiträge für die Kindertageseinrichtung St. Ulrich und St. Stephan zu erhöhen. Ab 1. September 2023 werden die Gebühren um etwa acht Prozent angehoben. Das gilt sowohl für den Grundbeitrag für Regelkinder als auch für den Beitrag für Krippenkinder.