Ehingen

13:10 Uhr

Ehingen am Ries vergibt Kanalbaumaßnahmen in Millionenhöhe

Im März oder im April sollen die Kanalbaumaßnahmen in Ehingen am Ries beginnen.

Plus Im Frühjahr sollen die Arbeiten bereits losgehen. Den Gemeinderat beschäftigt auch der Winterdienst: Auf flachen Straßen soll Schnee künftig liegen bleiben.

Von Peter Urban

Die Gemeinde Ehingen steckt knapp zwei Millionen Euro in neue Kanäle. Die Vergabe ist gut eine halbe Million Euro günstiger, als zunächst geplant. Noch in diesem Frühjahr sollen die Maßnahmen beginnen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden außerdem der Haushalt der Kita und die Benennung einer Schöffin beraten.

