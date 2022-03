Ehinger wollen kleine Wildtiere schützen

Plus Gerade kleine Wildtiere wie Hasen oder Rebhühner sind akut gefährdet. Der Ehinger Gemeinderat will handeln.

Für die Belange der Wildtiere hat Revierjagdmeister Rupprecht Walch von der Forstverwaltung Oettingen-Spielberg im Ehinger Gemeinderat geworben. Schon im Vorfeld hatte es mit Bürgermeister Thomas Meyer und einigen Gemeinderäten einen Ortstermin auf Gemeindegrund gegeben. Walch schilderte die Zwangslage, in denen kleinere Wildtiere stecken, wenn sie der intensiven Landwirtschaft und allzu „gut“ gepflegten Fluren ausgesetzt sind: Es gibt praktisch keine geschützten Lebensräume mehr für sie.