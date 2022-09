Kanalsanierung: Diese Kosten kommen auf Ehingens Bürger zu

Plus In der Ehinger Hauptstraße sind noch Asbest-Zement-Rohre verbaut. Im Rat wird darüber diskutiert, ob man sie austauschen soll oder nicht.

Nachdem im Frühsommer bekannt geworden war, dass das Ehinger Kanalnetz bei der letzten Prüfung nur unzureichend befahren und mehrere Stellen gar nicht untersucht worden waren, wurden jetzt die abschließenden Ergebnisse bekannt gemacht. Bürgermeister Thomas Meyer präsentierte dem Gemeinderat das Exposé des Ingenieurbüros und die vorläufigen Kostenschätzungen. Demnach hat der Befahrungsnachholtermin nicht unerhebliche Schäden am Regenwasserkanal in der Kastanien-, Garten-, Ring-, Weiher-, Meier- und Römerstraße ergeben.