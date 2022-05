So viel muss Ehingen für das Kanalnetz investieren

Plus Bei der Gemeinderatssitzung wird bekannt, dass einige Kanäle gar nicht untersucht wurden. Das sorgt für Unmut im Gremium. Wie es jetzt weitergeht.

Reinhard Pfost vom gleichnamigen Ingenieurbüro war der Protagonist des wichtigsten Tagesordnungspunkts der Ehinger Gemeinderatssitzung. Er referierte locker und doch mit fundierten Daten unterlegt über die Situation im Ehinger beziehungsweise Belzheimer Kanalsystem. Zur Überraschung der Räte konnte er durchaus etwas Positives vermelden.