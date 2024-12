Tag des Ehrenamts: Vier Freiwillige erzählen, warum sie sich engagieren

Wenn es sie nicht gäbe, wäre unsere Region eine andere. Eine gefährlichere. Eine einsamere. Die Rede ist von Ehrenamtlichen – Menschen, die sich engagieren, ohne dass sie dafür unbedingt etwas zurückwollen. Dies zieht sich durch viele Bereiche im ganzen Landkreis. Menschen engagieren sich bei der Feuerwehr, bei der Lebenshilfe, bei der Nachbarschaftshilfe, in Vereinen – es gibt unzählige Orte, an denen Freiwillige mitanpacken. An diesem Tag, dem 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamts, stehen sie im Fokus. Wir haben vier Personen befragt, warum sie sich engagieren und was sie aus ihrer Tätigkeit ziehen – sie stehen stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen in der Region.

