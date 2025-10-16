Elfriede Wagner bekommt den Ehrenbrief der Stadt Nördlingen

Elfriede Wagner hat den Ehrenbrief der Stadt Nördlingen bekommen. Die Auszeichnung wurde ihr bei einer kleinen Feier in der Bundesstube des Rathauses von Oberbürgermeister David Wittner verliehen. Sie würdigt laut einer Pressemitteilung ihr über 60 Jahre andauerndes, außergewöhnliches Engagement für das kulturelle, gesellschaftliche und bürgerschaftliche Leben der Stadt. Wittner: „Mit dieser Verleihung möchten wir unseren aufrichtigen Dank und unsere Anerkennung für ein Lebenswerk aussprechen, das Vorbildcharakter für unsere Stadtgemeinschaft hat.“ Er hob dabei insbesondere die außergewöhnliche Kontinuität, Leidenschaft und Tiefe des Engagements der Geehrten hervor.

Elfriede Wagner ist seit dem 1. Januar 1964 aktives Mitglied im Verein „Alt Nördlingen e.V.“. Noch im selben Jahr stand sie erstmals auf der Bühne – in einer Rolle im Stück „Friedrich von Hürnheim“. Seither ist sie eine feste Größe im Ensemble der Freilichtbühne, zuletzt 2023 in Don Camillo & Peppone sowie im diesjährigen Stück „Maria Holl – Hexenjagd in Nördlingen“. Ihr Wirken beschränkte sich dabei nicht auf die Bühne: Seit 1975 gehört sie laut der Pressemitteilung der Stadt dem Vorstand des Vereins an, war zweite Vorsitzende von 1997 bis 2007 und anschließend erste Vorsitzende bis 2013. In dieser Zeit brachte sie unter anderem den Umbau der Alten Bastei voran, die heute als Heimstätte des Vereins dient.

Elfriede Wagner initiierte erstes Kinderstück in der Alten Bastei

Besonders am Herzen lag ihr die Kinder- und Jugendarbeit. Auf Initiative von Wagner brachte der VAN 1995 „Der Räuber Hotzenplotz“ als erstes Kinderstück auf die Bühne. Gemeinsam mit ihrer Freundin Betty Schneider übernahm sie die Regiearbeit und legte damit den Grundstein für eine bis heute andauernde Kinderstückreihe, welche nicht nur die Zuschauer begeistert, sondern auch mehrere Generationen junger Schauspielerinnen und Schauspieler prägte. Bereits 2013 wurde sie zur Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt – die höchste Auszeichnung vom Verein „Alt Nördlingen“. Auch auf Landesebene wurde ihr Engagement anerkannt: 2021 erhielt sie die Goldene Ehrennadel mit Diamant des Verbands Deutscher Freilichtbühnen.

Über ihr kulturelles Wirken hinaus war Elfriede Wagner auch gesellschaftlich aktiv, unter anderem in der Frauen-Union, und trug als Fotografin mit eigenem Studio wesentlich zur Dokumentation des städtischen Lebens bei. Neben einer Urkunde erhielt Wagner die Ehrennadel und trug sich in das Goldene Buch der Stadt Nördlingen ein. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Saxophonquartett der Knaben- und Stadtkapelle Nördlingen, welches der Veranstaltung eine festliche Note verlieh. (AZ)