Ehrenbrief der Stadt Nördlingen für Elke und Kurt Moll: vorbildliches Engagement

Eine besondere Ehrung für besonderes Engagement: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Bundesstube des Rathauses zeichnete jetzt die Stadt Nördlingen Elke und Kurt Moll für deren jahrzehntelanges herausragendes musikalisches und kulturelles Wirken mit dem Ehrenbrief der Stadt Nördlingen aus. Diese Anerkennung erfolgte auf Vorschlag von Oberbürgermeister David Wittner anlässlich des 200. Jubiläums der Chorgemeinschaft Nördlingen.

„Elke und Kurt Moll stehen für das, was unsere Stadt ausmacht: Menschen, die ihre Talente in den Dienst der Allgemeinheit stellen, die verbinden, fördern und gestalten – mit Musik, Herz und Hingabe“, würdigte Oberbürgermeister David Wittner das Ehepaar in seiner Laudatio. Beide sind seit vielen Jahren prägende Persönlichkeiten im kulturellen Leben Nördlingens – insbesondere durch ihre Arbeit an der Rieser Musikschule und als Dirigentenpaar der Chorgemeinschaft Nördlingen 1825/41 e.V.

Die beiden haben Maßstäbe gesetzt

Elke Moll unterrichtet seit über 40 Jahren das Fach Blockflöte, leitet verschiedene Ensembles wie beispielsweise „Pfiffikus“ und „Klanghölzer“ und hat mit dem Projektorchester „JuMuZi“ zahlreichen jungen Musikerinnen und Musikern eine Bühne geboten. Daneben war sie viele Jahre an der Organisation von Musikfreizeiten beteiligt und ist Teil des Ensembles „Alte Musik“.

Kurt Moll unterrichtete von 1988 bis zu seinem Ruhestand – und selbst darüber hinaus – das Fach Klavier an der Rieser Musikschule. Als Gründungsmitglied der Nördlinger Stadtjazzerey hat er nicht nur musikalisch Maßstäbe gesetzt, sondern auch durch sein organisatorisches Engagement zahlreiche Konzerte und internationale Auftritte entscheidend mitgestaltet.

Seit dem Jahr 2012 leiten beide gemeinsam die Chorgemeinschaft Nördlingen und haben sie mit ihren frischen Ideen, großem Einfühlungsvermögen und generationenübergreifenden Projekten neu belebt. Besonders hervorgehoben wurden in der Laudatio ihr Einsatz für den musikalischen Nachwuchs sowie ihre Fähigkeit, internationale Kontakte für die Chorgemeinschaft fruchtbar zu machen.

Das Ehepaar dankt seinen treuen Wegbegleitern

In seinen Dankesworten blickte das Ehepaar Moll auch persönlich auf seinen gemeinsamen musikalischen Weg zurück. „Unsere musikalische Zweisamkeit begann an einem gemeinsamen Notenpult im Posaunenchor St. Georg. Wir setzten diesen Weg im Duett von da an kontinuierlich fort“, erinnerte Elke Moll. Ihr Mann ergänzte: „Musik ist ein Gemeinschaftsprojekt, das die Menschen verbindet, Sprachbarrieren überwindet und Nähe schafft. Wir haben versucht, das zu zweit so gut wie möglich nach außen zu tragen.“ Beide Geehrten dankten herzlich all ihren treuen Wegbegleitern, ihrer Familie sowie der Stadt Nördlingen für den stets guten und direkten Kontakt, der sie spüren ließ, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein.

„Mit ihrer Arbeit haben sie nicht nur den Chor bereichert, sondern das kulturelle Leben unserer Stadt über Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt“, so Oberbürgermeister Wittner abschließend. Mit dem Ehrenbrief der Stadt Nördlingen wurde das außerordentliche Engagement von Elke und Kurt Moll nun gewürdigt. Beide erhielten neben einer Urkunde die Ehrennadel und trugen sich in das Goldene Buch der Stadt Nördlingen ein. Die Stadt Nördlingen bedankt sich herzlich für das über viele Jahre andauernde Engagement und freut sich auf zahlreiche weitere musikalische Impulse von Elke und Kurt Moll. (AZ)