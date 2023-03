Ehringen steht vor einer umfangreichen Baustelle

In dem Wallersteiner Ortsteil wird das Kanalnetz erneuert. Nicht nur wegen dieses Projekts muss die Kommune die Finanzen stärker im Blick haben.

Dem Wallersteiner Ortsteil Ehringen steht eine umfangreiche Sanierung des Kanalnetzes bevor. Im Sommer soll damit begonnen werden, kündigte Vizebürgermeister Georg Stoller bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Glauning an. Von dem Projekt betroffen sei der gesamte Altort. Die Arbeiten würden in verschiedenen Abschnitten erledigt. Die geschätzten Gesamtkosten lägen bei rund 2,5 Millionen Euro. Zuschüsse gebe es entsprechend den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) des Freistaats Bayern. An der Ortsdurchfahrt komme es allerdings in diesem Jahr noch zu keinen baustellenbedingten Einschränkungen des Verkehrs.

Gemeinde Wallerstein muss für Projekte wohl Schulden aufnehmen

Die Sanierung der Abwasserkanäle im Hauptort Wallerstein und in Ehringen werde die Kommune finanziell „stark binden“, wie Stoller es ausdrückte. Bei der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses sei dies deutlich geworden. Die Kommune komme von daher nicht um eine höhere Verschuldung herum und müsse noch stärker als bisher die Vorhaben mit den damit verbundenen Ausgaben im Blick haben. Zurückhaltend werde der Gemeinderat beispielsweise bei der Ausweisung neuer Baugebiete agieren, obwohl aktuell in Wallerstein und den Teilorten keine Plätze mehr zur Verfügung stünden, so der Zweite Bürgermeister. „Wir müssen darüber hinaus auch die Kindergarten-Gebühren anpassen“. Die Ausgaben für die Kinderbetreuung gingen stetig nach oben.

Eine Aufhebung der Tempobeschränkung auf 70 Kilometer pro Stunde kündigte Stoller an der neuen Verbindungsstraße nach Löpsingen im Bereich der Aussiedlerhöfe an, sobald der dort stehende Strommast abgebaut sei. Ehringer Themen waren der Radweg nach Wallerstein, der möglicherweise im Rahmen einer Dorferneuerung auch durch den Ort gelegt werden könnte, und der Weiher, den die Gemeinde im Herbst ausbaggern und reinigen lassen will. Neue Spielgeräte gibt es laut Stoller am Spielplatz am Bug.

Für eine intensive Diskussion sorgte der nicht befestigte Weg am Ortseingang von Wallerstein her kommend, der zum Ehringer Wohngebiet führt. Ein Anwohner beklagte sich heftig darüber, dass dieser von Verkehrsteilnehmern häufig benutzt und dadurch viel Staub aufgewirbelt werde. Er fühle sich dadurch erheblich beeinträchtigt und verlangte von der Gemeinde, die Straße in einen besseren Zustand zu versetzen. Georg Stoller äußerte sich hierzu jedoch zurückhaltend. Er befürchte noch mehr Verkehr, wenn diese in irgendeiner Form repariert würde. Das könne nicht Sinn der Sache sein. Dennoch sagte er zu, die Angelegenheit zu gegebener Zeit nochmals im Gemeinderat zu besprechen.

Termin für Bürgermeisterwahl in Wallerstein steht fest

Stoller verwies am Schluss der Versammlung auf den mittlerweile offiziell feststehenden Termin für die Wallersteiner Bürgermeisterwahl am 18. Juni. Seine Bereitschaft zur Kandidatur wurde ebenso wie in den übrigen Ortsteilen mit Beifall quittiert.

