Mit "Eicher-Rad": In Ehringen findet das Schleppertreffen statt

Am 28. und 29. Mai wird in Ehringen das achte Rieser Schleppertreffen gefeiert. Mehr als 500 Traktoren und ihre Fahrer werden erwartet.

Große Vorfreude bei den Schlepperfreunden Ries: Ende Mai wird die achte Ausgabe des Rieser Schleppertreffens stattfinden. Am 28. und 29. Mai finden sich dafür mehr als 500 Traktoren und ihre Fahrer ein. Das Rahmenprogramm ist gespickt mit Höhepunkten – nicht nur der musikalischen Art.

Einer dieser Höhepunkte des Treffens findet über den gesamten Zeitraum statt: Die Rieser Schlepperfreunde konnten für ihr Fest das sogenannte "Eicher-Rad" gewinnen. "Das wurde 1951 von der Traktorenfirma Eicher erfunden", sagt der Vorsitzende des Dorfvereins Ehringen, Günter Bretzger. Als Attraktion entworfen, besteht das Konzept darin, dass es der Traktor aus eigener Kraft schafft, einen Looping zu fahren.

"Los Bessackos" spielen in Ehringen beim Schleppertreffen

Bereits vor Beginn der offiziellen Feierlichkeiten am Samstag und Sonntag kommt es am Freitag schon zu einer Einstimmung: Die bekannte Rieser Mundart-Band "Los Bressackos" spielt ab 21 Uhr in Ehringen auf. Bekannt geworden sind die vier Rieser aus Birkhausen und Dürrenzimmern mit ihrem Lied "Dosawoiza" – nicht nur in der Region. Aber auch der Samstag wird ab 20 Uhr mit zünftiger Musik vom Musikverein "D'Maihinger" begleitet.

Insgesamt geht das Schleppertreffen dieses Jahr in die achte Runde. Erstmals gab es das Treffen in Ehringen im Jahr 1999, danach fand es im Drei-Jahres-Turnus statt und begeisterte bis zur siebten Ausgabe 2017 – seitdem kam man im Wallersteiner Ortsteil nicht mehr zusammen. Günter Bretzger sagt: "Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht." Umso größer sei nun die Vorfreude auf das achte Treffen in Ehringen.

Erstmals seit 2017 findet Ende Mai in Ehringen das Rieser Schleppertreffen in der achten Ausgabe statt. Foto: Rieser Schlepperfreunde (Archivbild)

Am Samstag treffen nachmittags ab 14 Uhr auch die Schlepper ein. Um 17 Uhr kommt es zu einer kleinen Ausfahrt, ab 17.30 Uhr gibt es Musik von der Jugendkapelle Maihingen zu hören. Bieranstich und Begrüßung finden am Samstag um 18 Uhr statt. Am zweiten Tag des Schleppertreffens wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit der Birkhausener Dorfmusik eingeladen.

Am Sonntag wird in Ehringen der Lanz angeheizt

Ab 10.15 Uhr steht dann bereits der Programmpunkt "Lanz anheizen" auf dem Plan: Die Firma Lanz stellte bis in die 50er-Jahre Ackerschlepper her, bei denen die Motoren hauptsächlich der älteren Modelle mithilfe einer Lötlampe zum Starten gebracht werden mussten. Bis heute gibt es noch eine Vielzahl an gut erhaltenen Traktoren, die bei Landwirtschaftstreffen gerne präsentiert werden.

Vom Mittagessen um 11.30 Uhr geht es am Sonntag dann ab 13.30 Uhr über in den großen Umzug. Ab 15 Uhr findet die Ausgabe der Erinnerungsgeschenke statt, womit das achte Rieser Schleppertreffen beschlossen wird. Für Übernachtungsgäste steht laut Günter Bretzger mitten im Ort ein Fahrerlager in den idyllischen Obstgärten zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, vor Ort den TÜV überprüfen zu lassen.