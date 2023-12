Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Wallerstein. Dort wurde ein geparktes Auto angefahren.

Ein Unbekannter hat am Freitag, zwischen 19 und 23.15 Uhr, ein Auto angefahren. Der Wagen stand in der Straße Im Oberdorf in Ehringen. Die linke Fahrzeugseite wurde laut Polizeibericht beschädigt, der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter 09081/29560. (AZ)