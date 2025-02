Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Mittwoch oder Donnerstag Am Sportpark in Deiningen gegen einen Baum gefahren und hat diesen dabei beschädigt, wie die Polizei berichtet. Statt den entstandenen Schaden zu melden, flüchtete der Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

