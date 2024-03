Ein Jahr Vier-Tage-Woche: Was war gut, was war schlecht?

Plus Ein Oettinger Betrieb hat im Januar 2023 den Freitag als Arbeitstag gestrichen. Vieles läuft bisher gut, von einer Sache ist der Chef jedoch enttäuscht.

Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende: Es klingt ein wenig wie ein modernes Arbeitswunder und ist in vielen Unternehmen kaum möglich. Ein Oettinger Betrieb wagt den Versuch dennoch. Ein Jahr Testphase liegt nun hinter der Lämmermeier Edelstahl GmbH aus Oettingen und der Chef des 30-Personen-Betriebs hat für sich und das Unternehmen eine erfreuliche Bilanz gezogen.

Im Januar 2023 läutete Günter Lämmermeier mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die neue Ära ein, nachdem sie in den Monaten zuvor gemeinsam Vor- und Nachteile abgewogen haben. Seither gehört der Freitag zum Wochenende. "Finanziell gesehen, umwelttechnisch und für die Motivation der Mitarbeiter ist alles positiv gelaufen", sagt der Chef. Anfänglich habe es lediglich bei den Warenanlieferungen leichte Probleme gegeben. Abgemachte Termine seien nicht eingehalten worden. Doch nach einem Jahr ist für den Oettinger das Projekt gelungen, die Vier-Tage-Woche bleibt, die Probe hat sich bewährt.