Bürgerinnen wünschen sich Radweg zwischen Wechingen und Polsingen

Unsere Redaktion hat ihre Leserinnen und Leser gefragt, auf welchen Routen im Landkreis noch Radwege fehlen. Darauf folgten zahlreiche Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern, wo man neue Verbindungen bauen könnte. Eine Strecke, die auch genannt wurde, ist die Route von Wechingen in Richtung Polsingen.

Franziska Berber aus Nördlingen wünscht sich dort einen Radweg, damit man nicht mehr auf der Landstraße fahren muss. Sie sei einige Jahre lang diese Strecke von Nördlingen aus zur Arbeit gefahren. Obwohl sie eine Warnweste getragen habe, habe sie immer befürchtet, dass die Lkws vielleicht nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Auch von ihren Kollegen habe Berber gehört, dass sie einen Radweg auf dieser Route begrüßen würden. Eine weitere Leserin schreibt ebenfalls, dass sie einen Radweg von Wechingen in Richtung Polsingen sinnvoll fände, um die vielbefahrene Straße vermeiden zu können.

Bald ein neuer Radweg zwischen Wechingen und Kronhof?

Was sagen die Bürgermeister der Gemeinden, durch die die Strecke verläuft, zu diesen Wünschen? Planen sie an der Straße in naher Zukunft einen Radweg? Zwischen Kronhof und Polsingen gibt es bereits einen Radweg, wie Polsingens Bürgermeister Heinz Meyer mitteilt. Der Abschnitt zwischen Kronhof bis zum Sportgelände vor Polsingen sei neu, das Stück bis zum Ort gebe es schon länger. Und für die Strecke zwischen Laub und Kronhof sei ein Radweg entlang der Straße geplant, lässt Munningens Bürgermeister Dietmar Höhenberger wissen. Er denkt, dass die Bauarbeiten Anfang 2026 beginnen können. Das Stück zwischen Wechingen und Laub wolle er in den nächsten Jahren angehen. Wo der Radweg dann verlaufen soll, stehe noch nicht fest, das sei noch „Zukunftsmusik“.

Etwas anders blickt Wechingens Bürgermeister Klaus Schmidt auf einen möglichen Radweg zwischen Wechingen und Laub. Aktuell sei dort nichts konkretes geplant, er sei allerdings mit dem Landratsamt im Gespräch zum Thema Radwege. Das Landratsamt arbeitet nämlich zurzeit ein Radverkehrskonzept aus, wobei noch nicht feststeht, welche möglichen Radwegeverbindungen darin genannt werden. Generell müsse man immer abwägen, ob ein Weg komplett neu gebaut werden muss oder ob man nicht auch vorhandene Wege nutzen könne und dafür ein wenig Umweg in Kauf nimmt, sagt Bürgermeister Schmidt. Und falls es ein vorhandener Weg sein soll, sei zu entscheiden, ob er unbedingt asphaltiert sein muss oder ob es ein Kiesweg nicht auch tue. Zudem sei zu überlegen, ob der Radweg für Pendler oder Freizeitradler gedacht ist. Ist letzteres der Fall, sei es ohnehin schöner, wenn der Weg nicht entlang der Staatsstraße führe.