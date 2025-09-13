Einbruch ins Eisenbahnmuseum: Täter stiehlt Bargeld

In Nördlingen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Täter in das Eisenbahnmuseum eingebrochen. Im Gebäude brach er die Tür zum Verkaufsraum auf und stahl einen Geldbetrag im oberen dreistelligen Bereich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei bittet Anwohner und Passanten, die Verdächtiges bemerkt haben, um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

