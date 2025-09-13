Icon Menü
Einbrecher im Eisenbahnmuseum: Bargeld gestohlen – Polizei sucht Hinweise!

Nördlingen

Einbruch ins Eisenbahnmuseum: Täter stiehlt Bargeld

Bei einem Einbruch ins Eisenbahnmuseum wurde ein Geldbetrag im oberen dreistelligen Bereich gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.
    In das Eisenbahnmuseum in Nördlingen wurde eingebrochen.
    In das Eisenbahnmuseum in Nördlingen wurde eingebrochen. Foto: Lisa Bäuml (Archiv)

    In Nördlingen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Täter in das Eisenbahnmuseum eingebrochen. Im Gebäude brach er die Tür zum Verkaufsraum auf und stahl einen Geldbetrag im oberen dreistelligen Bereich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei bittet Anwohner und Passanten, die Verdächtiges bemerkt haben, um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

