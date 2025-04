Unbekannter bricht in Arztpraxis ein: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter ist in eine Arztpraxis in der Reimlinger Hauptstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch, gegen 22.50 Uhr. Der Täter hatte sich über ein Fenster Zutritt zu den Praxisräumen verschafft. Da durch das Eindringen ein akustischer Alarm ausgelöst worden war, wurde der Täter vermutlich aus dem Anwesen vertrieben. Es wurde dennoch Bargeld in Höhe von rund 4000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

