Einbrecher mit Sturmhauben in Vereinsgebäude in Bopfingen

Unbekannte haben versucht, am Montagabend gegen 22.30 Uhr in ein Vereinsgebäude in der Straße „Oberes Ried“ in Bopfingen einzubrechen. Laut Polizei waren die beiden Einbrecher schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07961/ 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden. (AZ)

Vereinsgebäude Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sturmhaube Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis